Bel gioco o risultati? Nella diatriba che tanto fa discutere in questi giorni, ha preso posizione anche Zlatan Ibrahimovic, intercettato dal 'Corriere dello Sport': "Allegri ha ragione: il calcio è solo una questione di vittorie - ha dichiarato -. Se giochi bene e non vinci, non conta niente. Il bel gioco non ti porta a niente. Vincere, solo questo, non importa in che modo". Stoccata anche all'Ajax: "Da quanti anni vince in Europa? Dimmelo? Da questo, troppo poco. Ho ragione io", ha dichiarato Ibra.