Ibrahimovic sul Milan: "Un disastro. Nel club c'è gente sbagliata"

Nella lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Milan e del momento che sta attraversando la squadra rossonera: "Un disastro: tante parole e pochi fatti. Non stiamo parlando più del club che ha fatto innamorare il mondo. Forse all'interno del club adesso c'è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti". Poi su Maldini: "Non ho materiale per parlare del dirigente ma il suo compito è complicato: far bene con risorse limitate è un'impresa".