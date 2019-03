Icardi aspetta Zhang. Lo spogliatoio dell'Inter un discorso di spiegazioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi ieri non era allo stadio ieri per i centoundici anni dell'Inter e per la sfida contro la Spal. Ha preferito restare a casa, "perché dà la priorità alle cure e perché non si sente importante", ha spiegato la moglie e agente Wanda Nara. La Gazzetta dello Sport racconta che il ragazzo avrebbe piacere di parlare col presidente Zhang e all'avvocato Nicoletti. Intanto i compagni aspettano un gesto, magari un discorso di spiegazioni dopo l'ultimo mese.