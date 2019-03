© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venerdì la possibile svolta del caso Mauro Icardi. L'attaccante resta al centro del progetto Inter, spiega Il Corriere dello Sport: la punta ha avuto rassicurazione e ieri Marotta ha confermato che "merita di ritornare nel gruppo". Il rientro in squadra, la fascia da capitano e i problemi fisici: definizione vicina. Entra così in scena Steven Zhang e venerdì verrà forse chiusa una volta per tutte la telenovela.