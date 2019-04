Icardi-Inter, per S.Siro non è finita: la Nord fischia, gli altri applaudono

© foto di LINGRIA/PHOTOVIEWS

Il futuro è ancora tutto da scrivere. Mauro Icardi e l'Inter devono però portare a termine la stagione, con la Champions League a un passo visto il terzo posto consolidato grazie al pari contro la Roma. Intanto San Siro, nella serata appena trascorsa, s'è nuovamente diviso sull'ormai ex capitano: la Curva Nord, come promesso, non ha cambiato posizione sull'argentino e durante la gara ha intonato i cori: “Icardi uomo di m…” e “Icardi, tu sei un figlio di p….”, mentre il resto del Meazza difendeva il ragazzo fischiando la Nord. Situazione che s'è verificata anche al momento dell'ingresso in campo, quando ha preso il posto di Nainggolan: lo stadio ha applaudito Maurito, a eccezione della Nord. Segnale che gran parte della tifoseria sa benissimo come Icardi possa rappresentare un'arma in più verso la qualificazione alla Champions, in estate le parti decideranno se andare avanti insieme o separarsi.