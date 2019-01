Icardi-Inter, scoppia il caso sul rinnovo: i titoli delle aperture in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Wanda Nara e le informazioni rimbalzate prima in Argentina e poi in Spagna, hanno aperto il caso tra Mauro Icardi e l'Inter. Questi i titoli dei quotidiani online e dei portali delle televisioni italiane.

Gazzetta.it Inter: maxi multa a Icardi. E nuovo caos con Wanda. "Rinnovo? Molto lontani...".

Tuttosport.com Wanda Nara: «Icardi, lontano il rinnovo con l'Inter»

La moglie manager dell'attaccante agli spagnoli di As: «Ci sono grandi club interessati a Mauro...»

Corrieredellosport.com Dall'Argentina: «Inter, Icardi non rinnoverà». Wanda: «Accordo lontano». La moglie e agente dell'attaccante: «Non ha senso andare avanti con lo stesso ingaggio». Real, Chelsea e Juve le possibili destinazioni del bomber.

SkySport.it Icardi, Wanda Nara: "Rinnovo di contratto ancora lontano". Nessun contatto ufficiale ancora con l'Inter

Sportmediaset Per gli argentini tra Icardi e l'Inter è finita: non rinnoverà il contratto. E Wanda Nara precisa... Secondo l'emittente TycSports la decisione è già stata comunicata ai dirigenti. Wanda Nara: "Sì, siamo lontani. Ma non è finita".