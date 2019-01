Dopo le esternazioni della scorsa settimana , Wanda Nara - agente del capitano dell'Inter Mauro Icardi - attende una chiamata da parte dell'Inter per discutere del rinnovo del contratto. Il summit dovrebbe andare in scena questa settimana ma, riporta 'Sportmediaset', al momento il club nerazzurro non ha ancora chiamato l'entourage del centravanti argentino per fissare data e orario dell'incontro.