Icardi-PSG, per il riscatto c'è distanza (e ottimismo). L'Inter chiede almeno 60 milioni più bonus

C'è ottimismo in casa Paris Saint-Germain in merito al riscatto dall'Inter del centravanti argentino Mauro Icardi. Il prezzo fissato la scorsa estate, al momento della cessione a titolo temporaneo, è di 70 milioni di euro, ma il PSG è convinto di poter strappare il giocatore a una cifra più bassa e anche il club nerazzurro è pronto a concedere uno sconto. Senza allontanarsi troppo, però, dai 70 milioni.

Per questo motivo, la prima offerta del PSG (50 milioni di euro di parte fissa) è già stata rifiutata. Serve un rilancio e in questo senso, scrive la 'Gazzetta dello Sport', un'offerta da 60 milioni di euro più bonus può essere quella giusta. C'è però da fare in fretta: il diritto di riscatto scade a fine mese e superare quella data vorrebbe dire ricominciare a trattare da zero. A quel punto, non solo con l'Inter ma anche con Icardi stesso.