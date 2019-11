Il Benfica smentisce A Bola: "Non siamo più interessati a Perin"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benfica ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale per smentire la notizia uscita questa mattina sulla prima pagina di A Bola di un nuovo interessamento delle "Aquile" per Mattia Perin, portiere della Juventus: "Il quotidiano questa mattina ha diramato una notizia falsa e infondata a proposito di Perin. Abbiamo chiuso quella possibilità e non siamo interessati a metterlo sotto contratto. E' una notizia inventata".