Il bilancio dell'inter di Conte per la Gazzetta: con un gioco ma è piccola con le grandi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il check-up dell'Inter di Antonio Conte, quella a cui manca "gente abituata a vincere", come ha detto l'allenatore dopo Dortmdund. "A chi devo chiedere qualcosa in più? A Barella arrivato dal Cagliari, a Sensi del Sassuolo? A parte Godin, qui non ha vinto nessuno", disse l'allenatore. La sua Inter è più offensiva che con Spalletti, per tiri, tocchi, gol, ma è piccola con le grandi: ha vinto solo con Lazio e Inter, sette scontri diretti e sole due vittorie nelle grandi sfide.