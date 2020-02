vedi letture

Il Cagliari come la Roma, tre tifosi daspati a vita per "parole di carattere razzista"

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha reso noto di aver "daspato" tre tifosi per 'parole di carattere razziste'. Di seguito il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di avere emesso tre misure interdittive rivolte ad altrettante persone riconosciute e denunciate per aver rivolto a giocatori avversari parole discriminatorie e offensive di carattere razzista durante le gare disputate alla Sardegna Arena nel corso degli ultimi mesi. L’individuazione dei soggetti coinvolti, titolari di biglietto occasionale nei settori Distinti e Tribuna, è stata possibile grazie all’azione coordinata di steward e del personale preposto alla sicurezza interna del club. In ottemperanza al codice regolamentare in vigore, ma soprattutto a tutela dei tifosi del Cagliari, della città di Cagliari e di tutta la Sardegna, che in termini di accoglienza e rispetto non hanno certo bisogno di prendere lezioni, sono state irrogate sospensioni del gradimento perpetuo, che impediranno a chi si è macchiato di queste azioni deprecabili di entrare alla Sardegna Arena, per qualsiasi manifestazione, per sempre. Il livello di attenzione e sensibilità atto ad impedire che nessuno possa compromettere i valori nei quali la Società e i suoi tifosi credono è e sarà sempre la priorità del Cagliari".

Il precedente Roma - La scelta di allontanare un tifoso non è una novità in Serie A : lo scorso settembre la Roma fece da apripista per questa sanzione, 'daspando' un tifoso reo di aver mandato messaggi razzisti al difensore brasiliano Juan Jesus.