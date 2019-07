Il Cagliari insiste per Defrel: attesi nuovi contatti, c'è anche il Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari non molla Gregoire Defrel. L'attaccante della Roma è il primo obiettivo per l'attacco e come spiega La Gazzetta dello Sport domani sono attesi nuovi contatti tra le due parti per cercare di fare passi avanti nella trattativa. Su Defrel però c'è da registrarsi anche l'interesse del Monaco, che ha effettuato un sondaggio.