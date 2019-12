Il Cagliari perde ancora: 2-1 dell'Udinese. Decisivi Fofana e De Paul

© foto di Giacomo Morini

Seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari di Rolando Maran che non è riuscito a riprendersi dopo la sconfitta molto dolorosa di lunedì scorso contro la Lazio. Di De Paul e Fofana le reti che hanno permesso ai bianconeri di ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza.

PRIMO TEMPO - Gara con buoni spunti e ritmi alti nei primi quarantacinque minuti con il Cagliari vicino al gol per due volte con Nainggolan: prima un tiro con l'esterno destro finito di pochissimo a lato e poi con un altro diagonale che si è però stampato sul palo. Poco dopo il vantaggio dell'Udinese: appoggio di Fofana per De Paul che dalla destra, dentro l'area di rigore, ha battuto un incolpevole Rafael con un tiro che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Splendida la rete dell'argentino, al secondo centro in campionato.

FORCING CAGLIARI - A inizio secondo tempo la formazione di Rolando Maran ha provato fin da subito a mettersi nella metà campo dell'Udinese, cercando di trovare gli spazi giusti per il pareggio. Bianconeri che non hanno però rinunciato ad attaccare, provando a fare male prima con Okaka e poi con Mandragora in contropiede. Al 65' occasionissima per il Cagliari: cross insidioso di Ionita dalla sinistra, tocco di Joao Pedro sotto misura ma tentativo debole, con Musso che con un guizzo felino ha negato la gioia del gol al brasiliano. Girandola di sostituzioni poi nella parte centrale del tempo. Dopo il primo cambio di Maran che all'intervallo ha tolto Lykogiannis inserendo Pellegrini, altre tre cambi: fuori Simeone, Sema e De Paul e dentro Cerri, Ter Avest e Jajalo, con i due allenatori che hanno provato a dare freschezza alle rispettive squadre.

BOTTA E RIPOSTA - Nell'ultimo quarto d'ora di partita prima occasione per il Cagliari con un tiro di Cerri deviato involontariamente da Joao Pedro e finito di poco a lato. Pochi secondi dopo il brasiliano ha avuto un'altra buona occasione ma da posizione defilata a sparato alle stelle. Al 79' altra sostituzione per Gotti: fuori Lasagna e dentro Pussetto. Un minuto più tardi è invece Maran a operare il suo ultimo cambio con Ragatzu che ha preso il posto di Rog. Dall'84' in poi succede di tutto: pareggio del Cagliari con Joao Pedro ma un minuto più tardi nuovo vantaggio dei friulani con Fofana che ha battuto Rafael a pochi passi dalla porta. Nel recupero espulso poi Pisacane per doppia ammonizione.