Il calcio chiede aiuto al Governo. Due idee: forme di ristoro o sospensione dei versamenti

FIGC, Lega Serie A, Serie B e Serie C nelle scorse ore hanno scritto al Governo per chiedere aiuti e forme di ristoro per il mondo del calcio. Che a dispetto di stipendi milionari è uno dei tantissimi settori colpiti dalle restrizioni per limitare il diffondersi della pandemia da Covid-19. L'ammanco previsto al termine della stagione sarà di circa 620 milioni di euro, cifra che rischia di mettere a rischio l'intero sistema calcio. Le lettere di cui sopra, spiega la Gazzetta dello Sport, sono state inviate a tutti gli interlocutori di governo coinvolti: il Premier Conte, il ministro dello Sport Spadafora, il ministro della Salute Speranza e il ministro dell'Economia Gualtieri.

Gli aiuti richiesti prevederebbero forme di ristoro o quantomeno la sospensione dei versamenti da oggi fino al termine dell'emergenza. Un risparmio del genere non servirebbe per pagare gli stipendi dei calciatori, ma solo per mettere in sicurezza la base del sistema calcio. Per questo nei prossimi giorni verrà avviata una discussione in merito con tutte le parti, calciatori compresi.