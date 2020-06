Il calcio italiano del dopo Covid-19: quattro partite, quattro pareggi. Ci pensa il Verona?

vedi letture

Quattro partite e quattro pareggi: così il calcio italiano si è "ripresentato" al pubblico dopo la pandemia che ha paralizzato per tre mesi il mondo dello sport e non solo. Dopo le tre sfide di Coppa Italia, anche Torino-Parma è terminata in equilibrio, anche se qualcosa di più rispetto alle tre gare di coppa si è visto. La voglia di non concedere vantaggi alle avversarie sin dall'inizio è sembrata evidente, anche se la serie di X potrebbe spezzarsi già stasera. Il Verona sta infatti dominando la propria sfida contro il Cagliari (segui la sfida col LIVE di TMW!) e sembra intenzionato a sorpassare immediatamente in classifica la formazione di D'Aversa, per il momento davanti di un punto.