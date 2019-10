© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14 punti nelle prime 8 giornate di Serie A. Il Cagliari, dopo i fuochi d'artificio dell'ultima campagna acquisti, si sta rendendo protagonista di un avvio di campionato super che per il momento vede gli uomini di Rolando Maran al quinto posto in solitaria, a due lunghezze dal Napoli. Un exploit importante per la società del presidente Giulini testimoniato anche dalle statistiche storiche: dalla stagione '94-'95, ovvero da quando sono stati introdotti i 3 punti per vittoria, la società sarda mai era arrivata a tanto nelle prime 8 giornate.

Un record che rispecchia quanto visto sul campo e che è frutto di una sessione di mercato da far invidia alle big. Perché in estate oltre alla ciliegina Radja Nainggolan sono sbarcati in Sardegna anche i vari Olsen, Pellegrini, Nandez, Rog e Simeone. Giocatori che stanno dando, chi più chi meno, un contributo importante alla causa cagliaritana e che, come detto, hanno già fatto registrare il miglior avvio in Serie A da quando esistono i 3 punti a vittoria.