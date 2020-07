Il cervellotico trasferimento di Emerson Royal fra Betis e Barça. Il Milan ci pensa

Emerson Royal è un profilo che può piacere al Milan. Questo perché giovane, con ottimo pedigree, dal prezzo non proibitivo. Il brasiliano costa tra i 20 e i 25 milioni di euro, una decina in meno rispetto a Denzel Dumfries, esterno del PSV Eindhoven che Raiola aveva proposto ma che, anche a causa di interessamenti dalla Premier League, ha visto il proprio valore schizzare oltre i 30.

CALABRIA SICURO, CONTI QUASI - Questo perché a destra il Milan vorrebbe operare una rivoluzione. Quasi certamente se ne andrà via Davide Calabria, osteggiato anche dal pubblico, che piace a Bologna e Lazio. Siamo ancora alla fase degli interessamenti e non delle proposte. Anche Conti potrebbe salutare, ma qui la situazione è molto più ingarbugliata: guadagna 2,5 milioni di euro, all'Atalanta non può tornare - non si lasciò benissimo - e ha ancora due anni di contratto. Così il rischio è che rimanga, pur senza esserne il titolare.

TRASFERIMENTO CERVELLOTICO - Emerson Royal è arrivato in Spagna nel gennaio 2019 dietro il pagamento di 12 milioni di euro. Come per Julio Cesar ai tempi dell'Inter, è stato prestato a una squadra di impatto minore - il Betis Siviglia - per aggirarne lo status da extracomunitario, ma in realtà è stato acquistato in sinergia con i biancoverdi, almeno fino al 2021. Dunque quando il Barcellona vorrà riportarlo in Catalogna servirà pagare i 6 milioni di euro, in più

ci sarà una clausola di rivendita per il 50%. Cosa significa? Che il Barcellona prima dovrebbe pagare 6 milioni al Betis e poi, al momento della cessione, dargliene altri 10, perdendo 2 milioni sull'iniziale trasferimento. Insomma, Emerson Royal piace ma qualche dettaglio da limare ci sarebbe.