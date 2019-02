Tramite i social, Miha Zajc ha salutato Empoli. "Tre stagioni, 68 presenze, 20 assist, 12 gol. Questi sono solo numeri -ha detto il nuovo trequartista del Fenerbahce-. Belli o brutti non è la cosa più importante. Quello che conta è il modo in cui sono stati trascorsi questi anni, dalla Serie B al miracolo della Serie A e la conferma in questa competizione. Ho detto tutto, sono stati anni pieni di emozioni e gioie e, è inutile negare, anche difficoltà. Ma vado via con una certezza, quella di essermi sempre impegnato per qeusto maglia e ringrazio i tifosi che sempre ci sono stati per me. Adesso mi attende una nuova sfida, e chi lo sa se in un futuro ci rincontreremo in Italia. Ora penso solo alla mia nuova avventura e ad augurare un buon campionato all'Empoli e di rimanere in A".