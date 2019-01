Il Corinthians prova a blindare Pedrinho. Obiettivo dell’Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corinthians sembra intenzionato a blindare il gioiello Pedrinho, classe ‘98, calciatore che piace molto all’Inter. Il calciatore è in scadenza nel 2020 e ha una clausola di rescissione fissata in 50 milioni, cifra che il club brasiliano – come rivela Fcinternews.it - vuole portare almeno a 80 milioni. La dirigenza del Timao vuole infatti incassare più dei 35 milioni di euro incassati dai rivali del Flamengo per Paquetà (trasferitosi al Milan in questa finestra di mercato) convinta che questa sarà la stagione della consacrazione del talento di Pedrinho. Cifre che al momento lo mettono fuori dagli obiettivi nerazzurri che non possono investire una cifra simile per un giocatore simile.