Il Covid ferma Duarte: il Milan fa la conta ma bastano 13 negativi per scendere in campo

Leo Duarte ieri è stato trovato positivo al Covid ma questo non dovrebbe fermare la partita del Milan contro il Bode Glimt, valida per il turno preliminare di Europa League a meno di scenari clamorosi. Nella giornata di ieri il gruppo squadra si è sottoposto a nuovi esami e l'Uefa aspetterà gli esiti fino a 4 ore prima del fischio d'inizio. Con 13 giocatori in lista A disponibili e negativi (compreso un portiere), i rossoneri potrebbero comunque scendere in campo secondo i regolamenti internazionali. Anche se un cauto ottimismo viene riscontrato all'interno degli ambienti milanisti, è chiaro che un po' di preoccupazione ci sia, visto e considerato che Duarte è il primo giocatore effettivamente in attività e all'interno del gruppo che ha riscontrato il Coronavirus. Se le condizioni non consentissero di giocare stasera, la UEFA potrebbe rinviare la partita a sabato. L'annullamento della sfida sarebbe possibile ma solo come ultimo step. A quel punto si concluderebbe con uno 0-3 a tavolino per il club responsabile del mancato svolgimento del match. E' già successo tre volte nel corso dei preliminari europei e a farne le spese sono stati i kosovari del Drita e del Pristina oltre agli slovacchi dello Slovan Bratislava. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.