Il ct del Senegal sull'infortunio di Keita: "Giocatori preoccupati per le troppe partite da disputare"

Il ct del Senegal Aliou Cissé, ha parlato all'Agence de Press Senegalaise, dell'infortunio dell'attaccante della Sampdoria Keita Balde, costretto a saltare le sfide di Coppa d'Africa a causa di uno stop muscolare: "Tutti i professionisti del calcio sono preoccupati per il ritmo eccessivo e frenetico delle partite che stiamo affrontando in questo periodo. Questa frequenza è la causa principale del grande numero di infortuni. Soffrono i club e soffrono ancora di più le selezioni nazionali. Per fortuna il Senegal ha tanti giocatori a disposizione. Ora sfrutteranno il momento coloro che possono rispondere alle chiamate e che sono regolarmente convocati. Cercheranno di mostrare le proprie qualità per aiutare la squadra a vincere i prossimi incontri".