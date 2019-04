Il disastro Lazio ha effetti anche sul futuro: a Genova senza due cardini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di un sabato che ha regalato alla Lazio il peggior risultato possibile (anche se sugli altri campi le contendenti per la Champions non corrono, anzi, faticano anche a raggranellare il punto), Simone Inzaghi deve guardarsi indietro con grande preoccupazione. Non solo per il calo di concentrazione che è costato carissimo nella gara interna contro il Chievo Verona, già retrocesso e senza più nulla da chiedere al campionato, nonché imbottito di giovani, ma soprattutto per le assenze con cui la squadra dovrà andare a giocarsi una partita fondamentale, nel prossimo weekend, a Genova contro la Sampdoria. Le espulsioni assolutamente evitabili di Milinkovic Savic e Luis Alberto tolgono al tecnico i due migliori interpreti della passata stagione, ancor più di Ciro Immobile. Senza di loro e senza le loro caratteristiche uniche, i biancocelesti dovranno provare a riscattare una figuraccia interna contro un avversario furibondo dopo la sconfitta contro il Bologna, e consapevole di giocarsi le ultime residui chance di Europa proprio non lo scontro diretto contro la Lazio.