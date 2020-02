vedi letture

Il fratello di Lautaro racconta: "Poteva giocare a basket. Ho scambiato la maglia con Lukaku"

Jano Martinez, giocatore di basket argentino e fratello dell'attaccante dell'Inter Lautaro, ha parlato a Infobae raccontando anche alcuni retroscena riguardanti l'avvicinamento al calcio del Toro: "Quando eravamo a Bahia con la famiglia, giocavamo sempre a basket 2 contro 2 nel campo di Villa Mitre: io e nostro padre contro Alan e Lautaro (i fratelli, ndr). Lautaro è un portatore di palla, una guardia... Ai tempi, quando aveva 15 anni, stava per scegliere il basket il giorno in cui mio padre gli chiese di scegliere uno sport. Però era già forte a giocare a calcio... Com'è essere uno sportivo ma pure 'il fratello di...'? Un orgoglio. So che in molti mi conoscono come il fratello di, ma resto tranquillo facendo il mio cammino e godendomi quello di mio fratello. Quali sono i consigli di Lautaro? Ci parlo ogni giorno, mi dice di restare me stesso. Il mio recente viaggio a Milano? Ho parlato tanto con Lukaku, visto che sa lo spagnolo. Ho anche scambiato la maglia, gli ho mandato la mia del Villa Mitre e lui la sua dell'Inter".