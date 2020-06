Il futuro di Nainggolan è in bilico: torna e rinnova con l'Inter o resta al Cagliari

Resta decisamente in bilico il futuro di Radja Nainggolan. Il giocatore potrebbe fare ritorno all'Inter per restarci, con i dirigenti interisti che insieme a Conte stanno pensando alla possibilità di puntare su di lui vista anche l'impossibilità di fare cassa dalla sua cessione. Non solo, Marotta eAusilio potrebbero anche pensare a un rinnovo di contratto per portare la scadenza oltre il 2022 e poi puntare alla cessione solo in un secondo momento. Dall'altra parte però c'è anche il Cagliari che sogna la sua permanenza. Il centrocampista è un vero e proprio idolo per il pubblico sardo e per è questo, complice anche la crisi e il deprezzamento di molti cartellini, compreso quello del Ninja, che una soluzione per permettergli di restare almeno un'altra stagione al Cagliari potrebbe essere trovata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.