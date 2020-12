Il Genoa cambia. Ma rispetto a un anno fa crollo degli esoneri in Serie A: il confronto

Il Genoa cambia allenatore. Dopo la Fiorentina, quello di Enrico Preziosi è il secondo club di Serie A a optare per il cambio di tecnico. Lo fa dopo 13 giornate, dopo la sconfitta contro il Benevento e, più in generale, a causa dei soli 7 punti fin qui conquistati.

Oggi Davide Ballardini, per la quarta volta nella sua carriera, verrà ufficializzato come tecnico del Genoa. Ma quest'anno, più in generale, sorprende come a questo punto della stagione siano molti meno i cambi di tecnico rispetto al passato. Già in confronto con la scorsa Serie A, il dato è di allenatori decisamente più stabili: un anno fa ci furono cinque esoneri nei primi tredici turni, adesso due. Ecco il confronto

Serie A 2019/20 - Esoneri nei primi 13 turni

Milan - Marco Giampaolo dopo 7 giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo 7 giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo 8 giornate

Udinese - Igor Tudor dopo 10 giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo 11 giornate

Serie A 2020/21 - Esoneri nei primi 13 turni

Fiorentina - Giuseppe Iachini dopo 7 giornate

Genoa - Rolando Maran dopo 13 giornate