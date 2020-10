Il giorno del derby: il lieto fine dopo tanti mesi. Vidal da Conte, il tecnico della vita

Uno degli uomini più attesi del derby di oggi tra Inter e Milan è stato desiderato a lungo, tanto da diventare un vero e proprio caso anche con la società. Poi il lieto fine, dopo una telenovela lunga quasi come un parto. Arturo Vidal all'Inter, Arturo Vidal da Antonio Conte. Da quell'allenatore con cui ha fatto le migliori cose in carriera. Più partite. Più gol. Più assist. I numeri non mentono: con il suo probabile futuro allenatore all'Inter, il Guerriero cileno ha disputato ben 111 partite in carriera ed è in tripla cifra solo con Heynckes. Sono loro due gli allenatori che hanno segnato più di ogni altro la carriera di Vidal, tante gare ma pochi gol invece con Valverde a Barcellona.

Più partite

Antonio Conte 111

Jupp Heynckes 102

Ernesto Valverde 74

Carlo Ancelotti 49

Pep Guardiola 48

Più gol

Antonio Conte 34

Jupp Heynckes 19

Carlo Ancelotti 10

Ernesto Valverde 9

Massimiliano Allegri 8

Più assist

Antonio Conte 19

Jupp Heynckes 15

Pep Guardiola 12

Ernesto Valverde 8

Carlo Ancelotti, Bruno Labbadia 5