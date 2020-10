Il gol più bello? A Siena. E Cambiasso lo "corregge". Rivedi il racconto di Milito sulla sua Inter

Nel corso del Festival dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter ha raccontato il suo più bel gol realizzato in nerazzurro: "Un gol che per me ha avuto un significato molto importante è stato quello di Siena nel 2010 che ci ha permesso di vincere uno scudetto molto importante per noi. E' un gol che ha un gran significato". "Pure quello a Palermo quando pensavi di non arrivare a casa in tempo" lo incalza il suo ex compagno di squadra Esteban Cambiasso". "Stava per nascere mia figlia - racconta il Principe - è stato un giorno veramente lunghissimo. Alla fine ho giocato la partita".