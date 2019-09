© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scontata la presenza di Cristiano Ronaldo come star, la Juventus per il Mail non è però un "one man team". Tanta classe nella rosa, esperienza e qualità, occhio però al cambio tecnico: Allegri in cinque anni aveva inculcato i suoi metodi, adesso Sarri ha cambiato tutto e potrebbe servire tempo per assimilarli. E poi, spiega il giornale inglese, manca un Jorginho in mezzo al campo per il suo Sarri-ball...