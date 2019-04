Il Sarri-ball che non ha sfondato e il possibile ritorno in Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Champions è a rischio, almeno per quel che racconta la classifica. La porta secondaria dell'Europa League è sempre aperta per il Chelsea e per Maurizio Sarri, chiaro, ma dopo il gran valzer di questa estate, sirene, trombe e fanfare comprese, c'era certamente qualcosa di diverso da attendersi da una lotta per restare aggrappati all'Europa che conta per i Blues. Il Chelsea ha gli stessi punti del Tottenham e una gara in più. Uno più dell'Arsenal, tre più del Manchester United ma una gara in più. Rischia la Champions, non l'Europa League perché al settimo posto c'è l'Everton che è a quarantanove punti, diciotto in meno di Sarri. Però la politica di mercato non è stata un successo, tanto che Jorginho si è preso critiche, tanto che Gonzalo Higuain non ha fatto mirabilie. Il Sarri-ball, inizialmente elogiato, ha portato alla fine risultati a singhiozzo ai Blues che sembrano all'inizio di un progetto per il quale, però, potrebbe presto finire la pazienza. I tifosi iniziano a mugugnare, per questo il futuro del tecnico italiano potrebbe nuovamente essere in Serie A. Il Milan ci pensa, per soddisfare gli amanti dell'estetica oltre che per provare a riconquistare risultati. La Roma pure, altra società peraltro che aveva cercato Sarri prima del matrimonio londinese. Le possibilità ci sono, Antonio Conte, giusto perché le strade si incrociano ancora e ritornano di nuovo, è preferito a Sarri da entrambe. Ma l'addio al Chelsea e un ritorno in A non è certo da escludere, per l'ex allenatore del Napoli.