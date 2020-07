Il Lecce non molla la presa, Lapadula condanna il Brescia alla B: 2-0 al termine del primo tempo

vedi letture

Dieci minuti. Tanto è bastato a Gianluca Lapadula per poter tornare al gol e condannare virtualmente il Brescia alla retrocessione. Con i risultati che stanno maturando sugli altri campi le Rondinelle sono aritmeticamente in serie B. Buona prova per i giallorossi, che ancora sperano: la distanza dal Grifone è di soli due punti, nella ripresa tutto può ancora accadere.

RITMI ALTI - I tee punti pesano come un macigno, ma entrambe le squadre non si tirano indietro. I primi minuti scorrono via ad altissima intensità: al 6' contatto sospetto in area bresciana tra Chancellor e Lapadula, il direttore di gara lascia correre. All'8' arriva la prima occasione per il Lecce: cross in area di Falco, Lapadula prova la girata di testa che però termina sul fondo. Al 13' occasione colossale non sfruttata dai giallorossi: Mancosu si trova nell'area piccola contro Joronen, il finlandese compie un mezzo miracolo ed evita il gol.

LAPADULA TORNA AD ESULTARE - Il Lecce sembra avere più gamba rispetto agli ospiti. Al 22' arriva l'episodio che cambia il match: fallo di Sabelli sulla corsia destra, sul pallone va Falco che si inventa una traiettoria perfetta per Lapadula, abile a smarcarsi da Papetti e a colpire a rete di testa. La reazione del Brescia è immediata con Zmrhal, ma la conclusione del numero 8 viene respinta da un buon intervento di Gabriel.

IL LECCE NON MOLLA - Le Rondinelle non riescono a reagire, mentre la squadra di Liverani fa la partita: Lapadula sfrutta un buon rimpallo in area e supera per la seconda volta Joronen. Dopo 2' il portiere finlandese compie un altro mezzo miracolo, negando il 3-0 ai padroni di casa. In campo c'è una sola squadra, gli uomini di Diego Lopez non riescono a reagire: la prima frazione finisce 2-0, i giallorossi ci credono ancora.