Dopo il girone d'andata, fra conferme, sorprese e delusioni, è già tempo di primi bilanci. Alcuni di questi riguardano i giocatori arrivati nelle 20 di Serie A la scorsa estate, con l'analisi che prende spunto dalle medie voto di TMW dopo 19 giornate. Requisiti necessari per entrare nelle classifiche degli acquisti estivi top e flop? Semplice: aver collezionato almeno 8 presenze, numero minimo per poter dare un giudizio. Che resta paziale e non definitivo, sia chiaro. Ma pur sempre indicativo per quanto riguarda l'impatto avuto dai volti nuovi sulle rispettive squadre.

Dalle 10.30 via alla nostra Flop10 dei giocatori che hanno cambiato squadra in estate, alternata ogni 30 minuti dalla Top10. Quindi, alle 20.15 e alle 20.30, le due classifiche complete riguardanti la Top10 e la Flop10 degli acquisti estivi secondo le medie voto di TUTTOmercatoWEB.