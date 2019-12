© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando il mercato in uscita del Milan, il Corriere dello Sport sottolinea come il club rossonero abbia bisogno di monetizzare al massimo dalle cessioni. In questo senso - si legge - si è disposti a valutare tutte le offerte. Così il Milan ha preso in considerazione anche l’idea di cedere Lucas Paquetà se arrivasse la cifra giusta. Il PSG si è fatto avanti con Leonardo, e fu proprio il dirigente brasiliano a portarlo in Italia un anno fa per quasi 40 milioni dal Flamengo. Ora la società parigina è sulle sue tracce ma il Milan per meno di 35 milioni non vorrebbe lasciarlo partire.