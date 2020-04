Il Milan e l'ennesima rivoluzione: se Maldini deciderà di andare via, già pronto il sostituto

Sta nascendo il nuovo Milan, anche in questi giorni in cui è tutto fermo. La 'Gazzetta Sportiva' oggi in edicola tratteggia il quadro dirigenziale del prossimo anno: Zvone Boban è già stato licenziato mentre Ivan Gazidis - nonostante la stagione difficile - è certo della sua conferma. E' lui il braccio destro di Gordon Singer al Milan e resterà saldo al timone del progetto. Su Paolo Maldini, al momento, non ci sono certezze: Gazidis proverà a convincerlo, ma se non ci riuscirà al suo posto entrerà nell'organigramma come direttore sportivo Hendrik Almstadt, braccio destro dello stesso Gazidis