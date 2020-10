Il Milan e quel tentativo last second per Pezzella. Scontato il no della Fiorentina

Tomiyasu non è stato liberato dal Bologna. Stesso discorso per Kabak, trattenuto in Germania dallo Schalke, mentre per Nastasic non è stata trovata la formula giusta. Wesley Fofana, invece, è passato al Leicester. Tanti e diversi i difensori che il Milan ha provato a trattare negli ultimi giorni di mercato. Ma alla fine, la dirigenza rossonera ha dovuto rinunciare all'idea di regalare un nuovo centrale a Stefano Pioli.

Il tentativo last second per Pezzella. Andato a vuoto - Gazidis, Maldini e Massara anche per il difensore avevano intenzione di muoversi seguendo in punti cardine del mercato portato avanti per tutta l'estate (Ibra a parte). Giocatori giovani, ma già con buona esperienza. Fosse stato per Pioli, invece, la scelta sarebbe ricaduta fin da subito su German Pezzella, una via di mezzo che poteva mettere tutti d'accordo. Il Milan però per questa pista si è mosso tardi, come confermato ieri dal direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: "L'unica offerta Pezzella ce l'ha portata ieri sera (il 5 ottobre, ndr) ed era un prestito del Milan". Scontata la risposta viola, che mai avrebbe avuto il tempo per trovare il sostituto del suo capitano. Che così resterà a Firenze e, nei prossimi mesi, potrà addirittura trattare il rinnovo col club viola.