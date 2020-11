Il Milan sta pensando allo scudetto? Pioli va in dribbling: "Se fossimo alla 32^ giornata direi di sì..."

"Il Milan pensa allo scudetto? Se alla 32esima giornata fossimo ancora in questa posizione direi di sì, invece davanti a noi ci sono ancora tante partite e dobbiamo mantenere la concentrazione sul nostro obiettivo, ovvero il ritorno in Champions League". A parlare è lo stesso tecnico rossonero, Stefano Pioli, in un'intervista a L'Equipe. "Quali sono le ambizioni del club? Il progetto è chiaro - continua Pioli che stasera sarà impegnato in Europa League contro il Lille non si guarda più a cosa è successo in passato ma al presente e al futuro. Sono stati acquistati tanti calciatori giovani, l'obiettivo è fargli capire cosa significa fa parte del Milan e riportare il club ai fasti di un tempo".