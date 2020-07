Il Milan vince anche in casa del Sassuolo: doppietta di Ibra, Caputo non basta ai neroverdi

vedi letture

Grazie a una doppietta dell'eterno Zlatan Ibrahimovic, il Milan espugna il Mapei Stadium di Reggio Emilia e continua la sua straordinaria marcia per il quinto posto. Non basta ai neroverdi il diciannovesimo centro in campionato di Ciccio Caputo: finisce 1-2.

Fuochi d'artificio - È la partita che tutti si aspettavano, tra due squadre in salute e in serie positiva da diverse settimane. L'approccio del Sassuolo è sicuramente migliore; la squadra di De Zerbi sfrutta bene le corsie laterali e si affida alle giocate di un ispirato Berardi. Il Milan fa fatica a tenere il pallone e sembra in difficoltà, ma passa improvvisamente al 19': Calhanoglu pennella dal limite dell'area per Ibrahimovic, che in tuffo batte Consigli. Il vantaggio ha l'effetto di svegliare i rossoneri, padroni del campo e pericolosi in altre due occasioni con le solite percussioni di Theo Hernandez e Rebic. Il grande protagonista del primo tempo, però, è Calhanoglu, nel bene e nel male: il turco prima si fa fischiare un rigore contro (fallo di mano in area, il VAR richiama Pairetto), che Caputo trasforma con grande abilità, poi serve l'ennesimo assist, ancora per lo svedese. All'intervallo è 2-1, con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Bourabia all'ultimo secondo.

Controllo e sprechi - Gol e spettacolo, ma anche tanti infortuni. Nel primo tempo alzano bandiera bianca Conti e Romagnoli, mentre a metà ripresa si ferma anche Boga. I ritmi nel secondo tempo sono decisamente più bassi, con il Milan che tenta di amministrare il possesso grazie anche alla superiorità numerica. Dopo un paio di sortite interessanti di Calabria, è Bennacer a sfiorare il 3-1 e il secondo gol consecutivo: la rasoiata del centrocampista algerino colpisce il palo esterno alla destra di Consigli. Il numero uno di casa si traveste da Superman a 10 dalla fine, quando salva per tre volte nell'arco di pochi secondi: prima respinge la conclusione di Kessie, poi è graziato da Bonaventura, che gli spara addosso il colpo del k.o.. Il Sassuolo resta vivo e ci prova fino alla fine, ma il risultato non cambia. Vince ancora Pioli, ed è un successo doppio, viste le notizie arrivate in serata.