Il ministro Bellanova in lacrime: "Regolarizzeremo i lavoratori migranti. Non più invisibili"

Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha parlato in conferenza stampa insieme al premier Conte: "Il settore agro alimentare ha una dotazione specifica. La filiera della vita che ha dato a tutti noi la possibilità di conservare gli spazi di normalità deve essere rinforzata per rilanciare la qualità e i prodotti di eccellenza. L'Italia è valorizzata dalla nostra cucina. 1,150 miliardi di euro saranno per la filiera agricola. La filiera del vino riceverà aiuti, per uscire dalla difficoltà. Finalizziamo le risorse insieme a ulteriori 250 milioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese. Saranno gestite con il volontariato per evitare lo spreco. Un ultimo punto che voglio richiamare: per la mia storia è fondamentale e mi riferisco all'articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili, coloro che sono stati sfruttati dalle cooperative e da altri. Potranno accedere a un permesso di soggiorno per il lavoro. Voglio ringraziare il presidente Conte e il Ministro Lamorgese. Lo Stato è più forte di tutto".

