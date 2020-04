Emergenza Coronavirus, Bellanova: "Gli italiani mandino disponibilità a lavorare nei campi"

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è intervenuta a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Sono convinto che dobbiamo far convivere salute e lavoro, riaprire per permettere alle persone di lavorare in sicurezza, dato che finché non ci sarà il vaccino dovremo usare gli strumenti del distanziamento e delle mascherine, e quelli servono anche per far uscire i cittadini da una solitudine che può essere pericolosa. Non abbiamo dato l'obbligo di indossare la mascherina, credo che i cittadini sapranno seguire le indicazioni. Nelle campagne abbiamo tanto bisogno di lavoro, molti negli scorsi anni hanno lavorato in nero... A quelle persone che lavorano, bisogna poter dare la certezza di non aver paura nell'ammalarsi: gli italiani che hanno bisogno di lavorare nei campi devono far sapere la loro disponibilità, ma questo non impedirà di lavorare ad immigrati irregolari. Il caporalato è mafia, attività mafiosa organizzata. Come Stato abbiamo il dovere di farci carico della filiera agro-alimentare: bisogna produrre cibo a costi sostenibili per venderlo a prezzo accessibile per tutti i cittadini. Lo Stato deve investire risorse per finanziare chi si è fatto carico di garantire normalità, anche non cambiando le abitudini alimentari".