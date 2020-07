Il Monaco cerca lo sgambetto al Milan e pressa per prendere Luka Jovic

Il Monaco non molla la presa su Luka Joivc. L'attaccante serbo è in uscita dal Real Madrid e, come riportato da L'Equipe, il Monaco ha aumentato il pressing sul calciatore: l'obiettivo è quello di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'attaccante classe '97 è stato accostato anche al Milan, ma non sarà semplice superare la concorrenza dei monegaschi.