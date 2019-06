Il Napoli cerca lo sconto per Manolas: si può chiudere a 30 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli cerca lo sconto per Kostas Manolas: secondo quanto riferito da Il Mattino, sarà una giornata interlocutoria per il futuro del difensore greco della Roma. Petrachi, ds in pectore dei giallorossi, è in contatto con Raiola, che ha già definito gli accordi con gli azzurri.

Affare da 30 milioni: la possibilità esiste. Si tratterebbe di uno sconto da 6 milioni di euro rispetto alla clausola risolutiva prevista dal contratto fra l'ellenico e la Roma. Nelle prossime ore la trattativa entrerà nel vivo.