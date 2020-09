Il Napoli chiede 35 milioni per Milik: nella trattativa con la Roma non c'è più Under

Sky Sport spiega che nell'affare potenziale tra Arkadiusz Milik e la Roma, non c'è più Cengiz Under. Il Napoli ha chiesto alla Roma 35 milioni di euro per far partire la punta polacca. Da capire se la società giallorossa vorrà fare un investimento così importante ed eventualmente liberare Edin Dzeko: difficile, visto che la proposta per il polacco era Under più dieci milioni. Non così, non 35 milioni per un giocatore in scadenza nel 2021. E Friedkin non vuole liberare, peraltro, Dzeko in questo mercato.