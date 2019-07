Il Napoli parla col procuratore di Callejon: si lavora al rinnovo di contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Maria Callejon, all'età di 32 anni, sta iniziando il suo ultimo anno col Napoli convinto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - di avere i numeri per fare la differenza, per avere la competitività e gli stimoli per essere protagonista anche al settimo anno, senza crisi alcuna nel rapporto col Napoli. Ed è proprio per questa sua professionalità che la società ha cominciato a parlare con il suo agente, Manuel Garcia Quilon, per un prolungamento di contratto.