Il nuovo Milan punterà sugli Under 25: tre gli obiettivi di Gazidis

Sarà un Milan sempre più giovane. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Ivan Gazidis è al lavoro per costruire una rosa con un'età anagrafica più bassa rispetto a quella attuale e ha già in mente diversi profili per la prossima stagione.

Sensi, Saint-Maximin ed Everton per il Milan - Per la rosea, tre gli obiettivi per la prossima stagione: per la cabina di regia, dopo i contatti di gennaio, ci sarà un nuovo assalto per Stefano Sensi del Sassuolo. Trattative in corso anche Allan Saint-Maximin del Nizza e per Everton, 23enne del Gremio.