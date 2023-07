ufficiale Saint-Maximin saluta il Newcastle e vola in Arabia: è un giocatore dell'Al-Ahli

Colpo in entrata per i sauditi dell'Al-Ahli, che si sono assicurati le prestazioni di Allan Saint-Maximin. L'attaccante francese, 26 anni, ha lasciato oggi il Newcastle per legarsi al club di Saudi Pro League. L'addio ai Magpies arriva dopo 124 presenze, 13 gol e 21 assist e dopo la stagione passata che si è conclusa con la qualificazione alla prossima Champions League. Il calciatore di origini guadalupensi era stato accostato anche a club di Serie A, su tutti il Milan. Di seguito la nota ufficiale del Newcastle:

"Allan Saint-Maximin si è unito alla squadra della Saudi Pro League Al-Ahli per una cifra non rivelata, portando al termine il suo periodo di quattro anni al Newcastle United. L’attaccante francese si è unito ai Magpies dall’OGC Nice nel 2019 e ha continuato a fare 124 presenze per il club, segnando in 13 occasioni e registrando 21 assist. Il 26enne ha aiutato lo United a un 13 ° posto nella sua prima stagione in Premier League, seguito da 12 ° e 11 ° nelle stagioni successive.

La scorsa stagione, ha collezionato 25 presenze in campionato quando i Magpies sono arrivati quarti per qualificarsi per la UEFA Champions League, oltre a fare sei apparizioni in Carabao Cup quando il club ha raggiunto la finale. Tutti al Newcastle United ringraziano Allan per il suo contributo al club e gli porgono i migliori auguri per il prossimo capitolo della sua carriera".