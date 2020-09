Il nuovo Parma 2020/21: Hernani provato trequartista, davanti Inglese e Gervinho dal 1'

vedi letture

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO PARMA - Ripartirà dal Tardini il nuovo Parma targato Fabio Liverani, che nell’anticipo delle 12.30 di domenica affronterà il Napoli di Rino Gattuso. Poche novità tra le fila dei crociati, che sono rimasti uguali rispetto alla scorsa stagione, ma con l’avvento del nuovo tecnico i gialloblù metteranno da parte il 4-3-3 per il 4-3-1-2. In porta ecco Sepe, davanti alla linea a quattro formata da Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Pezzella. A centrocampo ecco Brugman in regia, con Kucka e Kurtic ai suoi lati ed Hernani dietro le punte, che dovrebbero essere Inglese e Gervinho.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Hernani; Inglese, Gervinho. All. Liverani

QUELLO CHE MANCA - Il probabile addio di Darmian costringerà il club a cercare un nuovo difensore destro. Poi potrebbe arrivare qualche volto nuovo a centrocampo in sostituzione di Barillà, mentre in attacco servirà un nuovo innesto per compensare l'addio di Kulusevski. I nomi fatti sono tanti e diversi: Ebrima Colley dell'Atalanta ed Ernesto Torregrossa del Brescia gli ultimi proposti.