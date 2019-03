© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Ricardo Torreira, papà di Lucas Torreira. Queste le parole sull'ex centrocampista della Sampdoria, ora in forza all'Arsenal: “Se Lucas è stato vicino al Napoli? Sì, lo è stato. C'è stata una trattativa con i partenopei, ma è successo qualcosa di molto strano e si sa, nel calciomercato le cose possono cambiare da un momento all'altro. Nulla di particolare, le trattative sono lunghe e complicate e può anche accadere che la trattativa finisca diversamente da come si era impostata. C'è stata l'opportunità di trasferirsi in Inghilterra e Lucas ne ha approfittato, devo dire che si trova benissimo all'Arsenal. Lucas è legato al calcio italiano dove è cresciuto e magari in futuro tornerà. Nella vita mai dire mai, quindi è possibile che tornerà in questo paese meraviglioso e perché no, al Napoli o in qualche altro club che lo richiederà quando e se sarà. Europa League? Tra Napoli e Arsenal andrà in scena una bellissima sfida. Il Napoli è molto forte, ha meritato il passaggio del turno mentre l'Arsenal ha un faticato, ma alla fine si è qualificata meritatamente. Entrambe le formazioni meriterebbero di andare avanti in Europa League, è un peccato che una andrà fuori. Non c'è una favorita: le due squadre dovranno temere le gare fuori casa dove il pubblico si fa sentire”.