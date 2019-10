© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matthijs de Ligt questa sera sarà tra i protagonisti della sfida tra Olanda e Irlanda del Nord, gara chiave del gruppo C valido per la qualificazione a Euro 2020.

Il difensore orange, passato in estate dall'Ajax alla Juventus, questa sera disputerà la 20esima presenza con la maglia della nazionale: nessuno nella storia dell'Olanda ha raggiunto questo traguardo così in fretta.