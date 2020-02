vedi letture

Il primo abito della SPAL di Di Biagio. Col Lecce largo ai giocatori offensivi

"Ho ancora qualche dubbio su qualche giocatore e situazione tattica". Durante la conferenza stampa di ieri il nuovo tecnico spallino ha così risposto ad una domanda sullo schema, e quindi sulla formazione, che utilizzerà oggi nella prima contro il Lecce.

La prima certezza è la difesa a 4, la base di partenza per l'idea di calcio dell'ex ct dell'Under 21. Probabile a quel punto che il modulo di riferimento possa diventare il 4-3-3, ma come detto il primo a non avere ancora certezze è proprio Di Biagio, che a proposito dell'abito tattico si è così espresso: "In fase offensiva, tra 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2 non cambia granché". Partendo da questa idea e valutando gli indisponibili (D'Alessandro, Vicari, Dabo e Cerri), è possibile che la prima SPAL del dopo Semplici si disegni in campo con un 4-2-3-1 dalla spiccata vocazione offensiva. In difesa certo del posto Bonifazi, con lui uno fra Tomovic (favorito), Felipe e Zukanovic. A centrocampo, la linea a due davanti alla difesa dovrebbe vedere Murgia e Missiroli, mentre qualche metro più avanti ci sarà la linea Strefezza-Castro-Di Francesco. A sostegno, questo sì che è ovvio, di Andrea Petagna.