Il punto su Luis Suarez alla Juventus: giovedì l'esame d'italiano, ma col Barça è braccio di ferro

vedi letture

La Juventus aspetta Luis Suarez. Giovedì prossimo sarà un giorno chiave per il futuro del 'Pistolero', chiamato a sostenere il tanto atteso esame d'italiano necessario per ottenere la cittadinanza del nostro Paese e, di conseguenza, trasferirsi in bianconero da calciatore comunitario. Il test, salvo nuovi colpi di scena, si terrà presso l'Università per Stranieri di Perugia e permetterà all'attaccante uruguaiano di aggirare una volta per tutte l'ostacolo passaporto.

Accordo totale - Due anni di contratto a 10 milioni a stagione: tra l'entourage di Suarez e la Juve c'è un'intesa totale ormai da settimane. Perché l'ex Ajax e Liverpool è la prima scelta per l'attacco di Paratici, che sogna già un tridente stellare con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. E anche perché lo stesso Suarez si trasferirebbe volentieri a Torino, convinto nei giorni scorsi dalle telefonate col connazionale Bentancur e con capitan Chiellini.

Nodo buonuscita - Insieme alla questione passaporto, prima di poter firmare con la Juventus Suarez dovrà definire anche la sua risoluzione di contratto col Barcellona. Mister Koeman ieri lo ha escluso dai convocati per la prima amichevole estiva, mandandogli un altro messaggio chiaro: non conta su di lui nel suo progetto tecnico. Una chiusura totale che, al momento, non ha spinto però il 'Pistolero' a rinunciare al pagamento integrale del suo ultimo anno di contratto, somma che il Barça non intende a sua volta accordargli.

Le alternative - Ecco perché, in attesa del grande obiettivo e favorito Luis Suarez, la Juventus non abbandona affatto le altre piste. I nomi? Sempre i soliti: da Edin Dzeko della Roma ad Arkadiusz Milik del Napoli, passando per lo svincolato Edinson Cavani e la soluzione low cost Olivier Giroud (Chelsea), fino al nostalgico ritorno di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid.