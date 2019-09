Il punto sulla A femminile: Juve e Milan a punteggio pieno. Roma corsara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due giornate di Serie A sono solo due le squadre a punteggio pieno: Juventus e Milan con alle spalle la neopromossa Inter e un Hellas Verona che è partito col piede giusto. Mentre Roma e Fiorentina sono a quota tre.

Proprio la sfida fra queste ultime due era il big match di giornata e ha visto la squadra giallorossa corsara sul campo delle viola. In un primo tempo segnato dagli errori delle padrone di casa a sbloccare la gara ci pensa Annamaria Serturini con un bolide dalla distanza che finisce nel sette. Nella ripresa arriva poi il raddoppio firmato dal neo acquisto Andrine Hegerberg che riscatta il passo falso dell’esordio contro il Milan delle ragazze di Bavagnoli. Per la Fiorentina non il miglior modo di dar seguito alla vittoria sulla Florentia all’esordio e di presentarsi a Londra per un ritorno di Champions League che appare segnato.

Tornando alle due capolista il Milan batte l’Orobica faticando per circa un’ora: al 9° Bergamaschi porta avanti le rossonere, ma al 65° arriva il pareggio di Luana Merli. Da lì in avanti è solo Milan con Deborah Salvatori Rinaldi che riporta avanti le ragazze di Ganz e infine Giacinti e Hovland che calano il poker finale. La Juventus invece vince 3-1 in casa del Sassuolo mostrando passi avanti rispetto all’esordio casalingo contro l’Empoli: a segno Aluko nel finale di primo tempo e due volte Cristiana Girelli nella ripresa. Di Daniela Sabatino il gol della bandiera neroverde.

Prima vittoria in Serie A per l’Inter a cui basta un rigore trasformato da Marinelli al 28° per piegare un Empoli volenteroso e che reclama un calcio di rigore nei minuti iniziali del primo tempo. Le nerazzurre raggiungono così il secondo posto in coabitazione con l’Hellas Verona che nei minuti finali piega la Florentina San Gimignano: in gol le baby terribili (di scuola Juventus) Sofia Cantore e Benedetta Glionna, inutile la rete finale di Martinovic nei minuti di recupero. Infine altro pareggio per la Pink Bari che culla per un quarto d’ora la vittoria esterna sul campo del Tavagnacco: il vantaggio pugliese è firmato da Debora Novellino, ma quasi allo scadere arriva il pari del neoacquisto Ivanusa per le friulane.

Ora pausa per la Nazionale – impegnata in trasferta contro Malta e in casa contro la Bosnia nelle qualificazioni per Euro 2021 – prima del ritorno in campo fissato per il 12-13 ottobre con il derby di Milano (forse a San Siro) come gara di cartello.

Risultati seconda giornata:

Empoli Ladies-Inter 0-1 (28° Rig. Marinelli)

Milan-Orobica Bergamo 4-1 (9° Bergamaschi, 67° Salvatori Rinaldi, 74° Giacinti, 90° Hovland: 65° L. Merli)

Sassuolo-Juventus 1-3 (82° Sabatino; 45° Aluko, 75°, 78° Girelli)

Tavagnacco-Pink Bari 1-1 (90° Ivanusa; 76° Novellino)

Hellas Verona-Florentia San Gimignano 2-1 (75° Cantore, 81° Glionna; 90° Martinovic)

Fiorentina-Roma 0-2 (43° Serturini, 74° Hegerberg)

CLASSIFICA: Milan 6, Juventus 6, Hellas Verona 4, Inter 4, Fiorentina 3, Roma 3, Pink Bari 2, Tavagnacco 1, Sassuolo 1, Orobica Bergamo 1, Empoli Ladies 0, Florentia San Gimignano 0